Paddy Kelly auf dem Stuttgarter Flughafen Schüttel deine Kiste!

Paddy Kelly hat mehrere Songs aus der TV-Show „Sing meinen Song“, in der er Gastgeber ist, in sein Repertoire aufgenommen. Er wählt sie spontan aus, singt „When she dances“ von Max Giesinger, „Die in your Arms“ von Nico Santos, und schließlich „Love goes on“ von Ilse DeLange, ein Stück, das die Niederländerin für ihren verstorbenen Vater schrieb. „Es ist auch für alle Menschen, die von uns gegangen sind“, sagt Kelly. „Für alle, die durch den Virus gegangen sind.“ Und er fordert seine Fans auf, nach dem Ende dieses Songs nicht zu applaudieren, mit Lichthupe oder sonst wie, sondern zu schweigen: „Eine Gedenkminute, eine Friedensminute.“