Packende Miniserie: „Chernobyl“ Die Katastrophe und die Leugner

Eine Rückblende zeigt ihn im Moment der Katastrophe als Funktionär, der den wahrhaft Schuldigen als einer der wenigen im Duckmäuser-Sozialismus zaghaft, aber aufrecht entgegentritt. Mit der Kremlgröße Boris Shcherbina (Stellan Skarsgård) liefern sich Legasow und die Atomwissenschaftlerin Ulyana Khomyuk (Emily Watson) fortan ein episches Tauziehen um Klarsicht und Kalkül einer Staatspartei, die selbst deren neuer Generalsekretär Michail Gorbatschow (David Dencik) noch nicht kleinkriegt.

Desaströse Krisenbewältigung

Gerade die hornbrillenbewehrte Selbstgerechtigkeit jedoch, mit der ein greiser Funktionär unterm Applaus willfähriger Genossen um Zutrauen in Staat, Partei und Sozialismus bittet und Kontaktsperre, Desinformation, Zusammenhalt fordert, während nebenan noch Feuerwehrleute verrecken, soll die Zuschauer auch ein wenig in Sicherheit wiegen. Ist ja alles weit weg – zeitlich, politisch, geografisch.

Am Ende aber – das mischt die Serie eher unterschwellig in dieses Geschichtsdrama einer desaströsen Krisenbewältigung – war Tschernobyl nur vorweggenommenes Abbild unserer Gegenwart. Denn die rast in eine ähnlich vermeidbare Katastrophe: den Klimawandel. „Chernobyl“ ist am gespenstisch authentischen Drehort des stillgelegten Schwesterkraftwerks Ignalina in Litauen aber kein Zeigefinger-Historytainment geworden. Trotz des bekannten Ausgangs ist die Serie klug und fesselnd, was ausnahmsweise weder an der Ausstattung noch an der Erzählung allein liegt. Sondern an der Absurdität dieser größten Zivilkatastrophe, die das Drehbuch tief in sich trägt.

Chernobyl Pro 7 strahlt die drei Episoden am Montag, 12.4., 20.15, Montag, 19.4., 20.15 und Montag, 26.4., 20.15 Uhr aus, zudem ist die Miniserie weiterhin als Stream by Sky abrufbar.