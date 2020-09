Pablo Maffeo und seine Vorgänger Die größten One-Year-Flops des VfB Stuttgart

Wie mit Maffeo ging es dem VfB in der Vergangenheit schon öfters. Mit großen Erwartungen nach Stuttgart gewechselt, lösten sich all die Versprechen nach kurzer Zeit in Luft auf. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die größten Flops der jüngeren Vereinsgeschichte zurück. Berücksichtigt sind dabei nur Spieler, die den VfB wie Maffeo bereits nach einem Jahr wieder verlassen haben – und die der Club aus Cannstatt nicht nur ausgeliehen, sondern für die er auch eine Ablösesumme bezahlt hat.