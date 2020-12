Paar hat es auf Pregabalin abgesehen Rezept-Betrug in örtlichen Apotheken

Das gewünschte Pregabalin bekamen die Angeklagten dann nach Vorlage ihrer gefälschten Dokumente in Apotheken in Neckarweihingen, Oßweil, Pleidelsheim, Kornwestheim, Freiberg, Asperg oder Marbach und Stuttgart sowie auch bei mehreren Apotheken im Ludwigsburger Stadtgebiet ausgehändigt. Zudem wurde dem 23-jährigen Krankenpfleger-Azubi auch noch legal Pregabalin in größeren Mengen verordnet. Doch diese Tabletten verkaufte er an unbekannte Abnehmer weiter, was ihm vor Gericht zusätzlich den Tatvorwurf des unerlaubten Handels mit Arzneimitteln einbrachte. Die angehende Verkäuferin legte vor Gericht in der Sache ein vollumfängliches Geständnis ab. Der Krankenpfleger-Azubi, zur Tatzeit mit der Mitangeklagten liiert, schloss sich deren Beispiel an, wollte aber ansonsten zur Sache keine weiteren Fragen beantworten.