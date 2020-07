Oxfam-Studie Lateinamerikas Superreiche in Corona-Zeiten immer reicher

"Während alle anderen in Quarantäne sind, zu überleben versuchen und Angst haben, sich anzustecken, haben die Milliardäre Lateinamerikas ihr Vermögen gesteigert - um insgesamt 413 Millionen Dollar jeden Tag seit Beginn der Pandemie", sagte Oxfams Interimschef Chema Vera.

Lateinamerika gilt als die Region mit der größten sozialen Ungleichheit weltweit. Die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (Cepal) prognostizierte zuletzt, dass die Corona-Krise weitere 45,4 Millionen Menschen in die Armut stürzen könnte. Demnach würden Ende des Jahres 37,3 Prozent der Menschen in der Region in Armut leben, 15,5 Prozent sogar in extremer Armut.

Unterdessen stieg das Vermögen der reichsten Brasilianer seit Beginn der Corona-Krise von 123,1 Milliarden auf 157,1 Milliarden Dollar. Chiles Milliardäre legten beim Reichtum von 21 Milliarden auf 26,7 Milliarden Dollar zu und Argentiniens Superreiche erhöhten ihr Vermögen von 8,8 auf 11,2 Milliarden Dollar.

