Outdoor Award geht nach Beilstein Ein Sieg für die Diplomatie im Wald

Beilstein - Es war ein schwieriger Anfang, wie immer, wenn auf dichtem Raum so viele unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen. Es galt, Jäger, Förster, Naturschützer, Weingärtner und die Vertreter der betroffenen Kommunen sowie viele andere an einen runden Tisch zu bringen. Dabei waren gerade die beiden Bürgermeister aus Beilstein und Oberstenfeld wichtige Vermittler. In Beilstein „gab es zu Beginn in manchen Situationen extremen Druck“, so Stefan Pyttlik, Erster Vorsitzender der Trailsurfers. „Vieles hat sich im Lauf der Zeit in Luft aufgelöst“, ist Pyttlik überzeugt. Doch die Diplomatie im Wald überbrückte einst nicht überwindbar erscheinende Gräben.