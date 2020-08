Ostsee ist langweilig Rainer Bock: Ich muss einmal im Jahr nach Sylt

Mit seiner alten Heimat Kiel verbindet Bock, der seit fast 20 Jahren in München lebt, Vertrautheit. "Immer ein Lächeln im Gesicht, wenn ich daran denke. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die denken: Heimat ist da, wo ich bin. Das stimmt für mich nicht. Heimat ist da, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Es hat sich vieles davon in meinem Körper, in meinem Geist, in meiner Seele verfestigt. Es ist mit einer großen Wärme verbunden." Bock ist am Mittwoch im ARD-Film "Mein Altweibersommer" zu sehen, darin spielt er Iris Berbens Ehemann.