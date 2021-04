Ostfriesland Neun Ausflügler auf ehemaliger Bohrinsel eingeschlossen

Die Feuerwehr rückte mit drei Booten und rund 50 Kräften, darunter auch Taucher der Wasserrettung, zu der Insel in der Gemeinde Jemgum (Niedersachsen) an. Das Pärchen wurde mit einem Boot von der Insel geholt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehrkräfte zogen das im Wasser schwimmende Auto ans Ufer und räumten so die Zufahrt.