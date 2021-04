Ostersonntagsquoten "Traumschiff" vor "Tatort", Filmen und Show

Einen Tag nach dem 60. Geburtstag von Eddie Murphy zeigte Kabel eins "Der Prinz aus Zamunda" von 1988 mit dem Hollywood-Star in der Hauptrolle, was 1,07 Millionen (3,4 Prozent) interessierte. RTL freute sich, dass um 19.05 Uhr "Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit" mit Inka Bause mit der Vorstellungsrunde der neun Landwirtinnen und Landwirte von durchschnittlich 2,34 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 9,5 Prozent) verfolgt wurde.

Am Vormittag sahen ab 10 Uhr im Ersten 0,74 Millionen (7,2 Prozent) "Ostern in Rom". Letztes Jahr waren es gut doppelt so viele gewesen. Papst Franziskus feierte auch dieses Jahr coronabedingt die traditionelle Ostermesse eher einsam, mit nur wenigen Personen im Petersdom. Nach dem Gottesdienst erteilte er allen Gläubigen den Segen "Urbi et Orbi" per Livestream und TV.

