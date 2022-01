Zum Vergleich: Die Durchschnittstemperatur in Deutschland lag im April 2021 laut Deutschem Wetterdienst bei frostigen 6,1 Grad. Seit 40 Jahren gab es keinen so kühlen April mehr. Höchstwerte bewegen sich hier eher um die 12 Grad. Da hören sich 20 Grad schon deutlich besser an, oder?

Diese Ziele sind am beliebtesten an Ostern

Laut des Stuttgarter Reisebüros „Boss Travel“ zeigen die vergangenen Jahre, dass die Klassiker auch an Ostern beliebt sind. Dazu gehören die Balearen, die Kanaren, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Ägypten. In Griechenland beginne die Reisezeit erst etwas später, aber auch hier sind die Temperaturen schon angenehm.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Reisen und Corona – die Regeln für Ihr Urlaubsland

Zudem werde nicht nur nach Thermometerstand, sondern auch nach Preis entschieden. Preiswertere Angebote lassen sich laut des Reisebüros nach wie vor für Mallorca oder auch für Tunesien finden.

Welche Länder eignen sich für eine Fernreise an Ostern?

Wer im April eine Fernreise machen möchte, hat natürlich eine riesige Auswahl. Auch hier müssen allerdings die Corona- und Einreise-Regeln der Länder beachtet werden. Laut der Seite Check24 sind die Top 3 Reiseziele für den April die Vereinigten Arabischen Emirate, die Dominikanische Republik und Marokko. Hier kann es im April schon zwischen 25 und 30 Grad haben. Afrika, (Süd-)Amerika, Asien, Australien – zahlreiche Kontinente bieten fast ganzjährig gutes Wetter.

Bei einer solchen Reise gibt es jedoch andere Dinge – wie die Regenzeit – zu beachten. Beispielsweise kann man an der Ostküste Australiens im April mit sommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein rechnen, während an der Westküste bereits Regenzeit herrscht. Und auch in Gebieten Süd- und Mittelamerikas beginnt im April langsam die Regenzeit.