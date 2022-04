Ostermontagsmarkt in Beilstein Es darf wieder gebummelt werden!

„Es ist schön, dass sich das Leben allmählich normalisiert“

Vanessa Allig trifft in dem Gewusel viele Bekannte und tauscht sich mit ihnen aus: „Für mich hat das Ganze zwei Seiten“, führt sie aus: „Es ist schön, dass wieder etwas stattfindet und sich das Leben allmählich normalisiert. Aber für mich bedeutet das hier ganz einfach auch Reizüberflutung.“ Familie Fein indes ist zielorientiert gekommen. Das dreiköpfige Ensemble, das seit vier Jahren in Beilstein wohnt und wegen Corona noch nie auf dem Ostermontagsmarkt war, will sich „zuhause die Zubereitung des Mittagessens sparen und hier etwas essen“. Vor drei Jahren saß Ben noch dicht an die Mama angekuschelt im Tragetuch. Dieses Mal erkundet der Dreikäsehoch den Markt auf eigenen Beinen. Gemeinsam mit Schwester Lotta und Bruder Nils überlegt sich der kleine Mann beim Schlendergang durch die Gassen, was er wohl mitnehmen möchte.