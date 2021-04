Ostermontag Aprilwetter: Nachtfrost und Neuschnee an den Alpen

Auch am Dienstag bleibt es wechselhaft mit Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauern sowie kurzen Gewittern. Die Höchstwerte fallen mit 2 bis 7 Grad nochmals geringer aus. Im höheren Bergland kann es zu leichtem Dauerfrost kommen. An den Küsten und in höheren Lagen wird es stürmisch. Erst ab Donnerstag deute sich von Südwesten her eine Wetterberuhigung und zunehmende Milderung an, sagte DWD-Meteorologin Magdalena Bertelmann.