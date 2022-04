Oster-Jazz im Theaterhaus Tingvall und Garbarek in Stuttgart

Neu hinzu kommt eine nicht minder bunte Mischung: Größen wie der norwegische Saxofonist Jan Garbarek und der New Yorker Pianist Richie Beirach, junge Wilde wie der Liedermacher Gisbert zu Knyphausen, der Schubert singt, und die Experimental-Perkussionistin Vanessa Porter. „Wir wollen eine große Bandbreite an musikalischen Konzepten“, sagt der Co-Kurator Wolfgang Marmulla. „Da ist viel dabei auch für Leute, die nicht so Jazz-affin sind.“