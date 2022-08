Ostasien Taiwan warnt: Russland und China bedrohen Weltordnung

Taiwan ein Teil Chinas? Nicht für Außenminister Wu

Auch Taiwans Außenminister Joseph Wu verurteilte Chinas Militärmanöver am Freitag erneut deutlich. Chinesische Kampfjets und Kriegsschiffe hätten zuletzt intensiver in der 130 Kilometer breiten Meerenge der Taiwanstraße operiert und wiederholt auch die bis dahin meist respektierte Mittellinie überquert. Mit den Übungen trete China den Status quo mit Füßen, so Wu. "Egal wie sehr China zu behaupten versucht, dass Taiwan Teil der Volksrepublik China ist. Es steht nicht im Einklang mit der Realität vor Ort", sagte der Außenminister.