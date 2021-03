Hollywood David Finchers "Mank" für zehn Oscars nominiert

Dahinter reihen sich sechs Filme mit jeweils sechs Nominierungen: "The Father", das Drama "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" über eine koreanisch-amerikanische Familie, die Filmbiografie "Judas and the Black Messiah", das Road-Movie "Nomadland", "Sound of Metal" und der Gerichtsthriller "The Trial of the Chicago 7". Hollywoods höchste Auszeichnungen sollen am 25. April verliehen werden.