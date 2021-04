Oscars 2021 Die schönsten – und schlimmsten – Roben der Oscarnacht

Außer bauchfrei ließ sich ein weiterer Trend erkennen: Die Farbe Gold. Carey Mulligan glänzte in ihrer – bauchfreien – Valentino-Robe wie Oscar höchstpersönlich. Auch Andra Day, als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „The United States vs. Billie Holiday“ nominiert, war goldig: Allerdings fehlte an ihrem Kleid einfach ein bisschen zu viel Stoff für eine Oscarnacht.

Hui und pfui: In unserer Bildergalerie zeigen wir die besten und die schlimmsten Oscar-Looks.