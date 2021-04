Oscars 2021 Das sind die Gewinner der Oscarnacht

Der deutsch-rumänische Filmemacher Alexander Nanau war mit seinem Werk „Kollektiv – Korruption tötet“ neben dem Auslands-Oscar auch in der Kategorie Dokumentarfilm nominiert, doch dort gewann die Doku „My Octopus Teacher“ über die Beziehung eines Tauchers zu einem Tintenfisch.

„Promising Young Woman“: Bestes Drehbuch

Die ersten Preise dieser besonderen Corona-Ausgabe der Oscar-Verleihung gab es für die Drehbuch-Kategorien. Die Britin Emerald Fennell gewann in der Sparte Original-Drehbuch für den Rachethriller „Promising Young Woman“. Die Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch ging an Christopher Hampton und Florian Zeller für das Familiendrama „The Father“.

Wegen der Corona-Pandemie verlief die 93. Verleihung der Academy Awards anders als üblich. Der Rahmen war deutlich kleiner und intimer. So diente das historische Bahnhofsgebäude der Union Station in Los Angeles als Hauptschauplatz der Oscar-Show und nicht das große Dolby Theatre. Dennoch liefen zahlreiche Stars in glitzernden Roben über den roten Teppich, der diesmal ebenfalls deutlich kleiner ausfiel. Und wegen der Reiseschwierigkeiten durch die Corona-Auflagen wurden einige Oscar-Kandidaten und Laudatoren auch von internationalen Standorten per Video zugeschaltet.

Die Gewinner in den 23 Kategorien:

- Bester Film: „Nomadland“ von Chloé Zhao

- Regie: Chloé Zhao für „Nomadland“

- Hauptdarsteller: Anthony Hopkins für „The Father“

- Hauptdarstellerin: Frances McDormand für „Nomadland“

- Nebendarstellerin: Yuh-Jung Youn für „Minari“

- Nebendarsteller: Daniel Kaluuya in „Judas and the Black Messiah“

- Internationaler Film: „Der Rausch“ von Thomas Vinterberg

- Kamera: Erik Messerschmidt für „Mank“

- Original-Drehbuch: Emerald Fennell für „Promising Young Woman“

- Adaptiertes Drehbuch: Christopher Hampton und Florian Zeller für „The Father“

- Schnitt: Mikkel E.G. Nielsen für „Sound of Metal“

- Filmmusik: Trent Reznor, Atticus Ross und Jon Batiste für „Soul“

- Filmsong: H.E.R. (Gabriella Wilson, Dernst Emile II, Tiara Thomas) für „Fight For You“ (Judas and the Black Messiah)

- Produktionsdesign: Donald Graham Burt und Jan Pascale für „Mank“

- Ton: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés und Phillip Bladh für „Sound of Metal“

- Visuelle Effekte: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley und Scott Fisher für „Tenet“

- Animationsfilm: „Soul“ von Pete Docter und Dana Murray

- Animations-Kurzfilm: „If Anything Happens I Love You“ von Will McCormack und Michael Govier

- Dokumentarfilm: „My Octopus Teacher“ von Pippa Ehrlich, James Reed und Craig Foster

- Dokumentar-Kurzfilm: „Colette“ von Anthony Giacchino und Alice Doyard

- Make-up/Frisur: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal und Jamika Wilson für „Ma Rainey’s Black Bottom“

- Kostümdesign: Ann Roth für „Ma Rainey’s Black Bottom“

- Kurzfilm: „Two Distant Strangers“ von Travon Free und Martin Desmond Roe