Oscar-Preisträger aus Schwäbisch Hall Oscar-Nominierung für „Dune“ - was Gerd Nefzer auszeichnet

Sauschlachten bei der Oma

Was ist seine Welt? Als Kind guckt er „Bonanza“ und „Väter der Klamotte“. Drei Kanäle, keine Fernbedienung. Aber viel lieber ist er draußen. Und bei den Viechern. Als Bub steigt er oft frühmorgens durchs Kinderzimmerfenster in den Stall des Nachbarn. Zum Frühstück schleicht er wieder zurück.

Schule ist nicht sein Ding. Die Nachmittage verbringt er beim Onkel in der Schreinerwerkstatt. Was interessieren ihn Present Perfect oder die Karolinger, wenn er Parkettböden abschleifen kann? Heute bereut er es, dass er nicht mehr Vokabeln intus hat. Sein Englisch ist nicht so gut, wie es in der Filmbranche sein sollte. Die Fachausdrücke kennt er, in den Gesprächen erschließt er sich halt vieles durch den Zusammenhang. Manchmal fragen die Leute am Set, ob er Franzose sei – wo er doch lupenreines Schwäbisch spricht!

Seine Kindheit spielt sich bei der Tullauer Oma ab, um die sich die Großfamilie mit Eltern, Schwester, Tanten, Onkeln, Vettern schart. Die andere Oma hat in Schwaigern einen Hof mit Schweinemast und Weinbau. Einmal im Jahr fahren sie alle hin zum Sauschlachten. In den Ferien biegt Gerd Reben und füttert Kühe. Schon als Bub hilft er dem Nachbarn, eine Halle hinzustellen. Im Familienverbund ziehen sie drei Häuser hoch.

Den Oscar bekommen vier Effektspezialisten aus dem „Blade Runner“-Team. Nefzer ist der einzige Praktiker unter ihnen. Am Computer macht er gar nichts, er ist der Hollywoodhandwerker. Der Mann für alle Fälle. Der Macher, der schnell und etatschonend Lösungen für brenzlige Takes findet.

Lehre als Landwirt

Die Schlussszene von „Blade Runner“ spielt im stürmischen Meer. In Wirklichkeit ist es ein 50 auf 50 Meter großes Wasserbecken. Wie kriegt man da Sturmwellen rein? Nefzer kauft auf dem Schrott zwei 5000-Liter-Gastanks, montiert sie an einen Abrissbagger, tunkt sie immer wieder ins Poolwasser und zaubert so herrliche Kaventsmänner.

Im Film crasht Harrison Ford mit seinem Flugmobil an der Hafenkante, es wird von Wellen erfasst und driftet langsam ins Meer. In Wirklichkeit zieht ein Schlepperfahrer aus Hall, den Nefzer seit Ewigkeiten kennt, das Gefährt sachte ins Wasser. „Ich muss ja wissen, wem ich Harrison Ford anvertraue.“

Nefzers Welt, das ist Landwirtschaft. Er macht eine Lehre im hohenlohischen Obermaßolderbach. „Damals war es normal, dass man bei den Bauern lebt, gemeinsam isst, ein Zimmer auf dem Hof hat.“ Mit der Familie ist er bis heute verbunden, sie kam auch zur Haller Oscar-Party. Ein Lehrjahr verbringt Nefzer auf dem Gliemenhof bei Hall, wo er heute noch oft mithilft – als Hollywoodausgleich. „Nichts Schöneres als der Duft einer gemähten Wiese, der Geruch von Silage oder eines frisch gepflügten Ackers. Das gibt mir was.“

In den 80er Jahren steigt er beim Schwiegervater ein, der verleiht Waffen, Panzer und historische Autos für Filme. Nefzer kümmert sich am Set um die Oldtimer. Der Schwager hat da schon die Spezialeffekte für sich entdeckt. Irgendwann tun sie sich zusammen.

Dreckiger Schnee

Als die Mauer fällt, drängt es sie in die Babelsberger Filmstudios. Da spielt die Musik. Sie fangen an mit einer Garage, bald schon sind es vier Seecontainer, dann eine Werkstatt. Heute haben sie den ganzen Firmensitz auf dem Gelände. Gut ein Dutzend Leute gehören zum festen Stamm, je nach Bedarf wird aufgestockt. Bei „Blade Runner“ beschäftigt Nefzer zeitweilig eine 60-köpfige Crew.

Der ganze Film trägt einen Endzeitlook aus Schlechtwetter. Nefzer fertigt Regenmaschinen en gros. Den Schnee will Regisseur Villeneuve schön dreckig haben, Nefzer baut 20 Schneehaufen und tastet sich mit Abdeckfarbe zum richtigen Kolorit. Kameramann Deakins will echten Nebel, nichts aus der Maschine. Nefzer schleppt zwei Dutzend Hochdruckreiniger an. Am Ende gefällt ihm selber, „wie das Licht sich in jedem Wassertropfen bricht“. Die Kritik schwärmt von einer prächtig kaputten Zukunft voll fantastischer Details. Von Breitwandgemälden mit einem visuellen Reichtum, der seinesgleichen suche.

Der anstrengendste Drehtag kommt ganz unscheinbar daher. Im Script steht nur: Eine nackte Replikantin wird geboren. Der Regisseur meint: Er stelle sich das so vor, dass da ein Geburtssack wie eine Gebärmutter im Raum hängt, durchsichtig mit Schleim – vielleicht honigfarben – und einer Frau drin, die langsam rausrutscht. Nefzer hat eine Idee: „Wir schweißen uns eine große Plastiktüte, vakuumieren sie und tun die Schauspielerin rein wie beim Metzger die Würstchen.“

Sie probieren ewig mit einer Stuntfrau. „Wir haben ein Löchle in die Folie geschnitten und ein Atemröhrchen durchgesteckt. Aber sobald Schleim drin war, ist die Frau verrutscht – mit ihr das Röhrchen, so dass sie keine Luft mehr bekam und wir sie rausschneiden mussten.“

Die vakuumierte Frau

Schließlich steckt die Schauspielerin in zwei Tüten, die äußeren für den Schleim. Beim Reinstecken atmet sie durchs Röhrchen. Das Vakuum wird eingeschaltet, der Sack hochgezogen. Sie spuckt das Röhrchen aus, hält die Luft an. Kamera läuft: „Dann habe ich bis 15 gezählt und mein Kommando gegeben. Das Vakuum wurde ausgeschaltet, Luft eingeblasen, die Frau verlor wie geplant die Haftung und rutschte durch den präparierten Tütenboden.“ Perfekt. Grandios. Nefzer aber hat der Take so fertiggemacht, dass er eine halbe Stunde nicht ansprechbar ist. Im Film sieht man die Szene kurz nebenbei.

Was hat sich verändert seit dem Oscar? „Ein paar Leute, die einen vorher nicht kannten, kennen einen jetzt“, sagt Nefzer. Er ist gut ausgelastet. Fast zu gut. Allein für „Blade Runner“ war er zehn Monate in Budapest. In letzter Zeit tritt er etwas kürzer. Es musste sein: „Ich bin gar nicht mehr fit geworden, nur noch müd durch die Gegend gelaufen.“

Über aktuelle Projekte darf er unter Androhung hoher Geldstrafen kein Wort verlieren. Doch wo immer er auch gerade dreht – Schottland, Jordanien, Indien – jedes zweite Wochenende kommt er heim nach Hall. Hier hat er seine Frau Regina, seine Kinder Janna und Luca, Oma und Opa. Hier hat er Bauer Frank, duftende Gliemenhof-Äcker, die mittelalterlichen Gässchen der alten Reichsstadt.

In Hollywood hat er die Pappkulissen, die Explosionen, Schießereien und Flugmobile, Brad Pitt und George Clooney, die Regisseure Tarantino und Spielberg – „zwei Genies, aber völlig unterschiedliche Typen“: Spielberg, der Gentleman, der alles mit großer Ruhe macht, meist nur über seinen Assistenten mit Nefzer kommuniziert. Auf der anderen Seite Tarantino, hochemotional und immer für einen Tobsuchtsanfall gut. Nefzer stört das nicht. „Künstler sind halt extreme Typen. Besser, mir sagt einer ins Gesicht, was ihm nicht passt.“ Tarantino will immer alles echt haben, keine virtuellen Tricks: Bei einer Szene in „Inglourious Basterds“ brennt eine Kinoleinwand, die Schauspieler flüchten vor einem echten Flammeninferno. Dreimal fackelt Nefzer das Kino ab, bis Tarantino zufrieden ist. „In der Oscar-Nacht hat er sich entschuldigt, dass er manchmal blöd zu mir war.“

„Danke schön, Germany“

Nefzer denkt öfters daran, wie es bei ihm damals 2018 war. An die Nachricht, dass sie unter den besten zehn sind. „Von da an hab ich den Oscar nicht mehr aus dem Kopf gekriegt.“ Die Verkündung der fünf Nominierten verfolgt Nefzer per Live­stream. Nummer eins: „Planet der Affen“. Nummer zwei: „Star Wars“. Nummer drei: „Kong: Skull Island“. Nummer vier: „Guardians of the Galaxy.“ Fehlt noch einer. Die letzte Chance . . . „Blade Runner 2049“.

Nefzer braucht damals einen Smoking, er erinnert sich. Stuttgarts erste Adresse hat einen, der ihm vielleicht als Konfirmand gepasst hätte. Und der Verkäufer lässt klar durchblicken, dass ihm dieser Provinzler eh nur die Zeit stiehlt. Im nächsten Laden klappt’s dann.

Die Verleihung. Um 14.30 Uhr holt ein Chauffeur Nefzer und seine Frau im Hotel am Sunset Boulevard ab. Drei Sicherheitskon­trollen. Hunderte Limousinen auf dem Parkplatz. Er soll hinter dem Sichtschutz warten, bis der Sprecher seinen Namen nennt. Dann raus in die Scheinwerfersonne, ins Gekreische. Wie befohlen bleibt er an jedem der fünf Sterne am Boden kurz stehen für die Fotos.

Im Theater die Durchsage: Falls eine Dankesrede länger als 45 Sekunden dauert, wird Musik eingespielt, nach weiteren zehn Sekunden das Mikro abgeschaltet. Sie sitzen schon zwei Stunden, als endlich die Visual ­Effects dran sind. Schauspielerin Gina Rodriguez überreicht Nefzer den Oscar. John Nelson hört nicht auf, sich bei der ganzen Welt zu bedanken. Bei Paul Lambert setzt schon die Musik ein. Dann sagt Richard Hoover sein Danke. Als Letzter ist Gerd Nefzer dran, es reicht nur noch für „Danke schön, Germany. Thank you. Great.“ Als er die Bühne verlässt, ruft er als Erstes seine Tochter an. Sie heult Rotz und Wasser am Telefon. Und er mit. Wird sich das Erlebnis in diesem Jahr wiederholen?