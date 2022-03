Oscar-Ohrfeige von Will Smith Erstmals äußert sich nun auch Chris Rock

Smith droht der Rauswurf

Indes gab die Oscar-Academy bekannt, dass sie ein Disziplinarverfahren gegen Smith einleiten wird. Smith, der nur kurze Zeit nach dem Eklat den Oscar für die beste männliche Hauptrolle verliehen bekam, habe mit seinem Verhalten bei der Preisgala am Sonntag gegen die Verhaltensrichtlinien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verstoßen.