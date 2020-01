Oscar-Gala Elton John und Idina Menzel sind gebucht

Auch die drei anderen Preisanwärter in der Sparte „Bester Song“ werden in der Show vorgestellt. Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo singt „Stand up“ aus dem Drama „Harriet“, Randy Newman ist mit „I can’t let you throw yourself away“ („Toy Story 4“) dabei, Chrissy Metz mit „I’m standing with you“ aus dem Film „Breakthrough“.