Ortsmitte von Winzerhausen Spielstraße an neuer Dorfmitte bleibt erhalten

Großbottwar-Winzerhausen - Bleibt die Spielstraße in der Dorfmitte in Winzerhausen bestehen oder nicht? Die Frage stellte sich am Donnerstag in der Sitzung des Ortschaftsrates, nachdem jenes Gremium die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 7 Stundenkilometer vor einem Jahr für zwölf Monate auf Probe beschlossen hatte. Die Krux im Stadtteil: Besteht die Spielstraße, darf die Parkdauer auf den Parkplätzen am Dorfplatz nicht begrenzt werden. Ein Thema, das im Sommer mit der Eröffnung des Tante-M-Ladens noch mal an Bedeutung gewonnen hat – sollen hier doch auch die Kunden parken können.