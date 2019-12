Ortsmitte mit Tücken Neue Spielstraße bleibt – aber auf Bewährung

Großbottwar-Winzerhausen - Die Jubelklänge von der Einweihung des Dorfplatzes in Winzerhausen sind gerade verhallt, da wird Unmut über die neue Verkehrsregelung in der Grönerstraße laut. Ursache sind die zur Markierung der eingerichteten Spielstraße aufgestellten Blumenkübel, die die Fahrbahn auf beiden Seiten verengen und Landwirte mit ihren großen Maschinen zwingen, auf der Kreuzung auszuscheren, wenn sie von der Raiffeisen- weiter in die Grönerstraße Richtung Kelter fahren. In der Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstag äußerten Betroffene, in den Gegenverkehr lenken zu müssen, um die Kübel passieren zu können. Gerade, wenn der Linienbus aus Richtung Wunnensteinstraße komme, sei das kritisch.