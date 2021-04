Ortskernsanierung in Rielingshausen Verschönerungskur steht vor Abschluss

Marbach-Rielingshausen - Schritt für Schritt wurde das Rielingshäuser Zentrum in den vergangenen Jahren herausgeputzt, wurden Straßen ausgebessert, Gehwege verschönert und auch Gebäude modernisiert. Seit Juni 2020 ist ein Team der Firma Lukas Gläser nun damit beschäftigt, den dritten Abschnitt der Ortskernsanierung mit Schwerpunkt an der Hauptstraße über die Bühne zu bringen. Und es wird nicht mehr lange dauern, dann kann die Mannschaft von Polier Jürgen Winter ihr schweres Gerät wieder zusammenpacken. „Der Asphalt wird am 12. April eingebaut. Dann kommen noch die Randsteine und das Pflaster“, sagt der Gläser-Mitarbeiter. Ende April werde man den Straßenbau komplett abgeschlossen haben. An die Restarbeiten drum herum könne man Mitte oder Ende Mai einen Haken dranmachen, ergänzt Ortsvorsteher Jens Knittel.