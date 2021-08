Ortskern Benningen Sanierung geht in die dritte Runde

Dieses erstreckt sich oberhalb der Bahnlinie rund um das ehemalige Gasthaus „Krone“ die Langestraße entlang über die Gutenbergstraße bis zur Straße Im Kirchtal. Unterhalb der Bahnlinie rückt die Bebauung direkt an der Ludwigsburger Straße bis hin zum Kelterplatz in den Fokus. Als Fixpunkte im Ortsentwicklungskonzept könnten sowohl das Krone-Areal wie auch der Kelterplatz stehen, da an diesen beiden Knotenpunkten die Hauptverkehrsstraßen der Gemeinde zusammenlaufen, heißt es in den Unterlagen zur Gemeinderatssitzung. Deshalb hätten sie verkehrlich eine große Bedeutung für die Orientierung und die Gliederung des Ortes.