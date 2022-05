Ortsentwicklung in Erdmannhausen Bebauungspläne bieten Diskussionsstoff

Die Pläne kommen in die Schublade

Unverständlich mag erscheinen, dass in jüngster Zeit in direkter Umgebung ja bereits Neubauvorhaben realisiert wurden. Diese wurden aber nach Paragraf 34 als Einzelfälle bewertet. „Da die Gemeinde hier für den ganzen Geltungsbereich etwas schaffen möchte, macht das den großen Unterschied“, so Bloss. An dem das Ganze nun letztlich scheiterte. Aber, so Kohler: „Wir legen die Pläne nicht ad acta, sondern nur in die Schublade.“

Ellenberg Auf der anderen Seite der Bahnhofstraße liegt das Gebiet Ellenberg. Hier soll ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden, da der alte aus dem Jahr 1959 datiert und nicht mehr den Ansprüchen einer zeitgemäßen Wohnnutzung entspricht. Zudem steht er in Teilen auch im Widerspruch zu heutigen Regelwerken, zum Beispiel der Landesbauordnung.

Wohnraum durch Nachverdichtung

Die Anwohner sind skeptisch, was den neuen Plan angeht – und machten das in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch wieder deutlich. „Neben zeitgemäßen Ein- und Zweifamilienhausneubauten soll auf den größeren Grundstücken auch der Bau von Mehrfamilienhäusern ermöglicht werden“, heißt es seitens der Gemeinde. Und: „Nachverdichtung ist ein Mittel, um Wohnraum zu schaffen“, betonte der Bürgermeister.

Die Anwohner befürchten, nicht ausreichend in den Prozess des Bebauungsplans mit eingebunden zu werden. Deswegen bietet die Gemeinde an diesem Montag, 2. Mai, um 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Halle auf der Schray an.

Die Gemeinderäte nahmen am Donnerstag Kenntnis von den Plänen, in denen sich Architektin Magdalena Bloss „letztendlich daran orientiert hat, was schon da ist“. In den vergangenen Jahren habe es aufgrund des alten Bebauungsplans viele Befreiungen gegeben. Jetzt sollen „zeitgemäße und praktikable baurechtliche Voraussetzungen für Neubauten und Nachverdichtung – zum Beispiel Aufstockungen – geschaffen werden.“ Auch die Geologie des Areals wurde in diesem Zuge untersucht, da es in der Vergangenheit bereits Schäden an Häusern gegeben hatte. Der Boden ist sehr unterschiedlich und variiert stark, so Magdalena Bloss. Deshalb seien künftig objektbezogene Baugrunduntersuchungen unerlässlich.

Die Geologie bleibt Thema

Bremental Ohne Diskussion gab der Gemeinderat sein Okay zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Bremental, bei dem es um das Gewerbegebiet zwischen Marbach und Erdmannhausen geht. Mit der aktuellen Ausweitung soll dem allgemeinen Bedarf an gewerblichen Bauflächen Rechnung getragen werden. „Mit der Entwicklung des Gesamtgebiets kann ein Angebot an Gewerbeflächen sowohl für ortsansässige Betriebe in Erdmannhausen und Marbach als auch für auswärtige Gewerbetreibende geschaffen werden“, so Kohler. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 10,2 Hektar.

