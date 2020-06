Ortsentlastungsstraße Affalterbach Stolperstein statt Meilenstein

Laut Gemeindeordnung ist es so, dass laut Paragraf 18 Absatz 4 Gemeindeordnung der ehrenamtlich tätige Bürger, bei dem Befangenheit gegeben sein könnte, dies vor Beginn der Beratung über diesen Gegenstand dem Bürgermeister mitteilen muss, erklärt Andreas Fritz, Pressesprecher des Landratsamts. Bürgermeister Steffen Döttinger hat nun dem Beschluss am Freitagmittag in einem Schreiben an den Gemeinderat offiziell widersprochen und gleichzeitig eine erneute Sitzung zum selben Thema am 9. Juli einberufen.