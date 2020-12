Ortschaftsrat verweigert Einvernehmen Klöpfer beißt mit Bauplänen auf Granit

Gleichwohl würde die Firma unter Umständen eine Verlegung der Presse prüfen, wenn der Ortschaftsrat zumindest dafür sein Okay in Aussicht stellt. Darüber wurde am Montag aber gar nicht tiefer gehend diskutiert. Für Christiane Scheuing-Bartelmess von der SPD kam der Vorschlag zu unvorbereitet, als dass sie so ad hoc darüber entscheiden wollte. Ihr Fraktionskollege Lothar Sondermeyer riet sogar dringend von einem solchen Beschluss ab. Am Ende wäre das womöglich als Signal zu werten, dass man eine Erweiterung des Steinbruchs doch nicht ablehne. Sondermeyer erinnerte daran, dass Hoffmann zuvor die Investition in die Presse in gewisser Weise davon abhängig gemacht hatte, ob frische Abbauflächen in Angriff genommen werden dürfen – wozu derzeit ein Parallelverfahren beim Verband Region Stuttgart läuft. „Die Investition wäre ohne eine Erweiterung äußerst kritisch zu sehen“, hatte Hoffmann auf die Frage des Freien Wählers Stefan Heß geantwortet, ob die Ausgaben im hohen sechsstelligen Bereich für die Presse mit der Steinbruch-Ausdehnung verknüpft sei.