Ortschaftsrat Höpfigheim Wegzug des Archivs aus Höpfigheim wird bedauert

Was in Höpfigheim keiner bestreitet. Allerdings sei das die rein praktische Sicht auf die Dinge, so Maren Weinberger. Die Ortschaftsrätin und Vorsitzende des Schlösslesvereins hatte bereits im vergangenen Mai einen Antrag gestellt, das Höpfigheimer Archiv im Ort zu belassen. „Es wird mit Sorgfalt, Liebe und ehrenamtlich geführt.“ Noch im Jahr 2019 sei vom Kreisarchivar Wolfram Berner bestätigt worden, dass es in hervorragendem Zustand sei. Doch was Maren Weinberger vor allem sauer aufgestoßen war: „Das Vorgehen der Stadt gegenüber dem Ortschaftsrat und mir sowie die fehlende Kommunikation.“ Der Verein und die Ehrenamtliche haben „Engagement und Verantwortungsbewusstsein bewiesen, und das wurde dann so dargestellt, als ob wir Eigentumsansprüche stellen wollten“.

Hoffen auf bessere Kommunikation

Nun, da die Entscheidung zum Umzug des Archiv gefallen ist, „werden wir damit leben und eine Regelung finden“, ist sich Maren Weinberger sicher. Sie hofft, dass in Zukunft die Kommunikation besser läuft. „Man muss die Leute mitnehmen.“