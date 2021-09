Orte am Fluss Bei Pommes den Neckar mitgestalten

Mundelsheim - Der Neckar – er verbindet die ganze Region. Aber wie nutzen ihn die Menschen eigentlich in ihrem Alltag und in ihrer Freizeit? Und wie würden sie ihn gerne nutzen? Das möchte der Verband Region Stuttgart (VRS) nun herausfinden – in Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung IBA ʼ27 und einigen Kommunen, die direkt am Fluss liegen. „Wir wollen den Neckar erlebbar machen“, sagt Thomas Kiwitt, der Leitende Technischer Direktor des Verbands Region Stuttgart.