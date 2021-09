Ortdurchfahrt gesperrt Müllwagen-Ladung in Brand

Pleidelsheim - Die Ladung eines Müllwagens ist am Mittwochnachmittag in der Pleidelsheimer Hauptstraße aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Es handelte sich um Restmüll, den der Fahrer gegen 14.50 Uhr auf die Straße kippte, um ein Übergreifen der Flammen aufs Fahrzeug zu verhindern.