Orlando in den USA Fast Food nicht schnell genug geliefert –Verkäufer erschossen

Orlando - Ein Streit über die Abwicklung einer Bestellung am Autoschalter eines Schnellrestaurants hat im US-Staat Florida mit einem Toten geendet. Die Zeitung „Orlando Sentinel“ berichtete am Sonntag, die Auseinandersetzung habe am Samstagabend zunächst zwischen einer Kundin und dem 22-jährigen Verkäufer stattgefunden. Ihr sei die Bestellung nicht schnell genug bearbeitet worden.