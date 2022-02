Rund 50 Einsätze der Feuerwehr und Polizei verursachte das Orkantief Zeynep am späten Freitagabend im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Beim Großteil der Einsätze im Zeitraum zwischen 19 und 21 Uhr handelte es sich um heruntergefallene Äste oder umgestürzte Bauzäune, welche zum Teil auch Straßen blockierten. In zwei Fällen wurden hierbei geparkte Fahrzeuge leicht beschädigt. Auch in Affalterbach wurde die Feuerwehr um 19.21 Uhr alarmiert. Durch die orkanartigen Böen im Ortsgebiet hatten sich an einem Wohngebäude Dachziegel gelöst und fielen auf den Gehweg und die Fahrbahn der Winnender Straße. Die gelösten Dachziegel konnten vom Besitzer selbst gesichert werden, die Feuerwehr sperrte hierzu kurzzeitig die Gefahrenstelle ab. In zwei weiteren Fällen wurden auf die Fahrbahn gestürzte Bäume gemeldet; weil keine Gefahr herrschte, musste die Feuerwehr aber nicht tätig werden. Bei einem weiteren Folgeeinsatz hatten sich ebenfalls Dachziegel gelöst und fielen auf die Fahrbahn. Da hier die Gefahr durch den Eigentümer nicht beseitigt werden konnte, musste die Seestraße für den Fahrzeugverkehr bis auf weiteres gesperrt werden. Von der Feuerwehr waren zwölf Einsatzkräfte bis etwa 21.00 Uhr im Einsatz. Im Zusammenhang mit der aktuellen Wettersituation warnt die Feuerwehr vor Gefahren durch umstürzende Bäume, herabfallende Äste oder durch die Gegend fliegende Gegenstände. Waldgebiete sollten gemieden werden.