Orkan für die Nacht auf Montag gemeldet Sabine fegt durchs Bottwartal

Ich rechne mit schweren Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern in den Niederungen. Auf den umliegenden Hügeln und im Schwäbischen Wald sind bis zu 120 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen. Ab einer Windgeschwindigkeit von 118 Stundenkilometern spricht man übrigens von voller Orkanstärke, ab 103 Stundenkilometer sind es orkanartige Böen.



Wie anfällig ist unser Raum bei Orkanen?

Generell können fast alle Gebiete in Mitteleuropa von einem Sturmtief oder Orkan heimgesucht werden. Dabei gilt: Je höher der Ort liegt, desto stärker ist er dem Sturm ausgesetzt. Die Windstärke nimmt mit der Höhe zu, in den Tälern wird er von umliegenden Hügeln ausgebremst. Im Bottwartal ist man daher eher etwas geschützt, aber gerade beim Durchzug einer Kaltfront kann der Höhenwind vorübergehend auch die Tallagen erreichen – so wie voraussichtlich am Montag.

Wie ist der genaue Verlauf des Orkans – und vor allem: Wann flaut er ab?

Der Wind legt im Laufe des Sonntags schon spürbar zu, am Nachmittag erreichen die ersten stürmischen Böen das Bottwartal. Richtig ruppig wird es ab Mitternacht, wenn das Sturmfeld von Westen die Region erreicht. Die stärksten Böen werden wie gesagt für Montagmorgen zwischen 6 und 9 Uhr erwartet. Auch im Tagesverlauf bleibt es weiter sehr stürmisch, mit schweren Sturmböen bis zur Mittagszeit. Erst am Abend lässt der Sturm bei uns spürbar nach.

Woran sollten wir denken, wenn wir uns auf den Orkan vorbereiten?

Der Aufenthalt in der Nähe von Bäumen oder im Wald sollte ab Sonntagnachmittag vermieden werden. Lose Gegenstände im freien wie Tische, Stühle, Planen oder Mülleimer sollten gegen den Sturm gesichert werden. Straßen und Bahnlinien in Waldnähe werden am Montagmorgen stark beeinträchtigt sein, auch das sollte man unbedingt mit einplanen.

Ist Orkan Sabine mit seinen Vorgängern Lothar, Kyrill und Wiebke vergleichbar?

Der Orkan Lothar von 26. Dezember 1999 war der stärkste Sturm der letzten 100 Jahre im süddeutschen Raum. Damals gab es auch im Flachland vollen Orkan mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern, wodurch bei uns große Schäden in den Wäldern entstanden. Solche Geschwindigkeiten erwarte ich für Montag im Bottwartal nicht. Lothar war ein sehr starkes, aber recht kleinräumiges Randtief, das nur die Südhälfte Deutschlands beeinflusste. Bei der aktuellen Lage sieht das ganz anders aus. Das Sturmfeld von Orkan Sabine wird von der Nordsee bis zu den Alpen reichen. Eine ähnliche Lage gab es am 19. Januar 2007, als Orkan Kyrill über Deutschland fegte.