Orenburg in Russland 34 Tote nach Schnaps-Konsum – „Alkohol gegen Lebensmittel“-Aktion

Moskau - Nach dutzenden Todesfällen durch den Konsum von gepanschtem Schnaps hat die zentralrussische Region Orenburg eine „Alkohol gegen Lebensmittel“-Tauschaktion gestartet. Käufer von „alkoholischen Getränken zweifelhafter Qualität“ könnten diese in Supermärkten gegen Lebensmittel im Wert des mehrfachen Kaufpreises eintauschen, berichtete die Nachrichtenagentur Tass am Sonntag. Zuvor waren in den vergangenen Tagen 67 Menschen nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps erkrankt, 34 von ihnen starben.