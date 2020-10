Oranje-Royals Niederländisches Königspaar entschuldigt sich für Reise

König Willem-Alexander (53) bedauerte in einer gemeinsamen Videobotschaft mit seiner Frau Máxima (49) das Vertrauen der Bürger verletzt zu haben sowie den Entschluss zur Urlaubsreise. Er und seine Frau würden sich aber weiterhin in der Corona-Krise für ihr Land einsetzen, sagte er in der Botschaft am Mittwoch. "Wir bleiben beteiligt, aber sind nicht unfehlbar."