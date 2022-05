Optik Zeiss setzt Wachstumstrend im ersten Halbjahr fort

Der Umsatz der Herstellers von Elektronik- und Optikkomponenten stieg in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs um 20 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,4 Mrd), wie ein Sprecher in Oberkochen (Ostalbkreis) am Mittwoch mitteilte.