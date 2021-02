Oppositionspolitiker Kreml lehnt Forderung nach Nawalnys Freilassung ab

Die Entscheidung sei "ein sehr ernsthafter Versuch der Einmischung in innerrussische Justizangelegenheiten", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. Ähnlich hatten sich am Vortag bereits das russische Außen- sowie das Justizministerium geäußert.