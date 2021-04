Opfer der Corona-Pandemie Der Tänzer Ismael Ivo ist gestorben

Stuttgart/Sao Paulo - Der Tänzer und Choreograf Ismael Ivo, eine Ikone der internationalen Tanzszene, ist tot. Wie das Festival Impuls-Tanz in Wien, das Ivo 1984 mitbegründete, mitteilt, ist der Brasilianer am Donnerstag in Sao Paulo im Alter von 66 Jahren an einer Covid-19-Erkrankung verstorben.