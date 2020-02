Opernball Wien Ex-Skistar Vonn gibt Lugner einen Korb

Es stellt sich unwillkürlich die Frage, ob Vonn Lugners Auftritt am Mittwoch als geschmacklos empfunden hat. Bei seiner Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Opernballgasts hatte er ein Foto der nackten Lindsey Vonn aus einem Buch des Ex-Skistars in die Kameras gehalten. Lugner gab sich am Freitag zunächst eher wortkarg. "Es gibt rechtliche Probleme, die wir mit den Anwälten klären müssen", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme.