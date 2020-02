Opern-Debüt für André Heller in Berlin Wiener bringen „Der Rosenkavalier“ auf die Bühne der Staatsoper Unter den Linden

Star-Dirigent Zubin Mehta hat die musikalische Leitung

Parallel werden ihre malerischen Arbeiten im Zusammenhang mit „Der Rosenkavalier“ im Palais Populaire in der Ausstellung „This will have been another happy day!“ gezeigt. Unter der musikalischen Leitung von Star-Dirigent Zubin Mehta sind Camilla Nylund als Feldmarschallin Fürstin Werdenberg, Günther Groissböck als Baron Ochs auf Lerchenau, Michèle Losier als Octavian, Nadine Sierra als Sophie und Roman Trekel als Herr von Faninal zu sehen. Die Premiere findet am 9. Februar statt und weitere Termine sind auf www.staatsoper-berlin.de zu finden. In einer Bildergalerie zeigen wir Eindrücke von der Fotoprobe.