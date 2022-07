Opern Bayreuther Festspiele: Lundgren sagt Holländer-Partie ab

Lundgren war ursprünglich auch für die Partien des Wotan und des Wanderers im vierteiligen "Ring" vorgesehen, hatte aber dafür vor rund einem Monat abgesagt. Nun singt Egils Silins den Wotan in "Das Rheingold", Tomasz Konieczny die Wotan-Partie in "Walküre" und den Wanderer in "Siegfried".