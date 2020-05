Online-Stichprobe Tendenz zu mehr Anfeindungen und Hass gegen Journalisten

Demnach gaben rund 60 Prozent der Befragten an, binnen zwölf Monaten mindestens einmal angegriffen worden zu sein. Zu Angriffen zählt die Studie etwa hasserfüllte Reaktionen von Beleidigungen über Anfeindungen oder auch Aufrufe zu Straftaten, in der Zahl ist den Angaben zufolge auch körperliche Gewalt enthalten. In einer ähnlichen veröffentlichten Stichprobe aus dem Jahr 2017 der Uni lag der Anteil der Befragten, die Erfahrungen mit Angriffen gemacht haben, noch bei 42,2 Prozent.