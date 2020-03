Online Saša Stanišić sammelt 17 000 Euro mit Lesung

Die Online-Lesung wurde Stanišić zufolge insgesamt etwa 4700 Mal aufgerufen. Der 42-Jährige konnte auf diese Weise fast 17 000 Euro an Spenden einsammeln. "Ich habe noch 500 von mir aus hinzugefügt", sagte Stanišić am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Mit dem Geld will der Autor die Initiativen "Seebrücke" und "Medico" unterstützen. Für den kommenden Dienstag, 21.00 Uhr, plant Stanišić eine ähnliche Aktion.