Online-Durchsuchungen Neue Geheimdienst-Befugnisse - Union wirft SPD Blockade vor

Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang stellt am heutigen Donnerstag zusammen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Bericht seiner Behörde für 2019 vor. In dem jährlichen Bericht gibt der Inlandsgeheimdienst einen Überblick über extremistische Bestrebungen in Deutschland und liefert Einschätzungen zu deren Größe und Bedeutung.