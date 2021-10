Onkel von Queen Elizabeth II. Liebesbrief von Edward VIII. für mehrere Tausend Euro versteigert

Cambridge - Der Onkel von Queen Elizabeth II. (95) hatte wenig übrig für das Zeremoniell des britischen Königshauses. Ein Liebesbrief des Royals, der 1936 als Edward VIII. zum britischen König gekrönt wurde und noch im selben Jahr wieder abdankte, hat nun bei einer Auktion mehr als 7000 Pfund (rund 8400 Euro) erlöst. Ersteigert hat den Brief ein anonymer Bieter, wie das Auktionshaus Cheffins am Donnerstag in Cambridge mitteilte.