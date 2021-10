„One Mic Stand“ Harald Schmidts TV-Comeback

Stuttgart - Fünf deutsche Comedystars machen fünf prominente „Azubis“ fit für die Stand-up-Bühne: So soll eine neue Show von Amazon Prime Video funktionieren, die im Frühjahr 2022 zu sehen sein wird. Wie der Streaminganbieter berichtete, werden Harald Schmidt, Hazel Brugger, Michael Mittermeier, Torsten Sträter und Showmoderator Teddy Teclebrhan in „One Mic Stand“ das kleine Einmaleins der Comedy in fünf Episoden vermitteln. Ziel des Coachings, das vom ersten Treffen in allen Schritten dokumentiert wird: eine große Bühnenshow vor Publikum, das der jeweilige Promi zum Lachen bringen muss. Die „Comedy-Lehrlinge“ werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.