Omikron-Variante Lehrer: Homeschooling und Ferienverlängerung denkbar

Der Winter im Ahrtal

Die Not wiegt zu Weihnachten noch schwerer

Tina Siber fährt regelmäßig mit der „Flutopferhilfe aus’m Ländle“ ins Ahrtal um dort zu helfen. Die Frau findet angesichts der großen Not dort bald keine Worte mehr. Weiterhin fehlt es in manchen Ortschaften an grundlegenden Dingen wie Strom und Wasser – und die Helfer vor Ort werden weniger.