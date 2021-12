Omikron-Infektionen in den USA New York verteilt Masken und Selbsttests

New York - Angesichts von steigender Corona-Infektionszahlen will die Millionenmetropole New York in den kommenden Tagen hunderttausende Masken und Selbsttests verteilen. Rund eine Million Masken und rund 500 000 Selbsttests würden ausgegeben, teilte Bürgermeister Bill de Blasio mit. Die steigenden Infektionszahlen seien vor allem auf die Omikron-Variante zurückzuführen. „Es ist offensichtlich, dass die Omikron-Variante mit voller Kraft hier in New York angekommen ist.“