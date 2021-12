Omikron breitet sich rasant aus London ruft den Katastrophenfall aus

Viele Ärzte und Pfleger sind erkrankt

Am Wochenende rief Londons Bürgermeister Sadiq Khan eine „besondere Notlage“ aus für die Hauptstadt, die das schnellste Wachstum an Fällen verzeichnet. Khan berichtete, die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern sei binnen einer Woche um fast 30 Prozent angestiegen. Der Ärztebund warnte, dass bis zum 25. Dezember an die 50 000 Ärzte, Pfleger und sonstige Mitarbeiter des Gesundheitswesens, des NHS, wegen einer Covid-Erkrankung fehlen könnten. Die Folgen einer Funktionsunfähigkeit des NHS zu Weihnachten seien „nicht auszudenken“. Gesundheitsminister Sajid Javid räumte am Sonntag ein, dass sich Omikron „rasend schnell“ ausbreite. Bisher hatte die Regierung daran gedacht, nach Weihnachten neue Restriktionen zu erlassen. Der Oxforder Professor James Naismith sagte, man klammere sich offenkundig ans „Prinzip Hoffnung“. So sich diese Hoffnung als irrig erweise, werde man das Weihnachten wissen. Dann werde es aber „sehr wahrscheinlich zu spät sein, um die wohl ganz erheblichen Konsequenzen noch stoppen zu können“. Die Liberaldemokraten verlangen eine Wiedereinberufung des in die Ferien entlassenen Parlaments.