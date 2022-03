Omar Marmoush vom VfB Stuttgart Rückkehr zum VfL Wolfsburg wahrscheinlich

Das deckt sich mit der Einschätzung von VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, der voll des Lobes für Marmoush ist. Das Problem: Der VfB hat keine Kaufoption. Was nicht heißt, dass eine Verpflichtung ausgeschlossen ist. Denn ob Schmadtke tatsächlich auf Marmoush setzt oder nur den Preis für ihn nach oben treiben will, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.